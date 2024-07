Terna, al via lavori alla rete elettrica nel Catanese

CATANIA – Lunedì a Catania prenderanno il via i lavori di Terna per nuovo collegamento in cavo interrato ‘CP San Giovanni Galermo-CP San Giovanni La Punta’ che interesseranno i comuni di Catania, la frazione di San Giovanni Galermo, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo e San Giovanni La Punta. Gli interventi prevedono la realizzazione delle opere civili funzionali alla successiva posa del cavo a 150 kV lungo complessivamente 6,3 km. L’opera, una volta completata, permetterà di incrementare la qualità e l’efficienza della rete elettrica locale.

Terna, in sinergia e coordinamento con i Comuni coinvolti, ha pianificato l’esecuzione dei lavori nel periodo di chiusura scolastica, solitamente caratterizzato da minori volumi di traffico, al fine di limitare i disagi per la viabilità urbana. Nel dettaglio i cantieri attraverseranno i Comuni di Catania, frazione di San Giovanni Galermo (via del Fasano, via Nicola Coviello), Gravina di Catania (ulteriore tratto su via Coviello, via Etnea, via San Paolo, via Trieste, via Giacomo Leopardi, via Don Bosco, via Vittorio Emanuele II), Tremestieri Etneo (via Leonardo da Vinci, via Gravina, via Carmelo Salanitro, via Cavour, via Marconi, via Meucci, via Roma, via Timpone, via Palmentazzo) e San Giovanni La Punta (via Palmentazzo, via Monaci La Mantia).