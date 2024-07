LECCE – Un uomo di circa 50 anni avrebbe molestato una 15enne mentre faceva il bagno in Salento. Nella zona della Baia dei Turchi, a Otranto, la ragazza era andata al mare con il fidanzato e il fratellino di lui; è stata avvicinata da un uomo molto più grande che ha tentato di abusare di lei. I numerosi bagnanti hanno sentito le grida e hanno dato l’allarme. L’uomo, del posto e già denunciato per lo stesso tipo di reati, è indagato per il momento a piede libero.