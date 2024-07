Tamponamento sulla A19: un morto e un ferito

A causa di un tamponamento che ha coinvolto due autovetture, è stata chiusa la A19 Palermo-Catania, carreggiata direzione Palermo, al km 147.900. Nell’impatto è deceduta una donna e un’altra persona è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale in gravi condizioni. Deviato il traffico su percorsi alternativi: uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada attraverso lo svincolo di Agira. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.