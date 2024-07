SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di Lentini per rapina. L’uomo avrebbe tentato di svaligiare un’edicola, ma la cassa vuota lo avrebbe indotto a ritentare il colpo nella vicina tabaccheria dove avrebbe minacciato il titolare con un cacciavite per poi fuggire con il bottino. L’intervento dei militari ha permesso di rintracciare l’uomo vicino ai due esercizi commerciali. Perquisito è stato trovato con un punteruolo, un taglierino e il cacciavite utilizzato per commettere il reato.