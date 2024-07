SIRACUSA – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Siracusa. Due minorenni a bordo di uno scooter sono finiti in ospedale, in codice rosso, dopo essersi scontrati con un’auto. Ferito anche il conducente del mezzo. L’incidente è accaduto in via Modica, nel rione Pizzuta, nella periferia nord-ovest della città. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per i soccorsi immediati e la polizia municipale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.