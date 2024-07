CATANIA – Avevano rubato un’auto a Sant’Agata li Battiati, ma sono stati bloccati dopo pochi minuti a Picanello al culmine di uno spettacolare inseguimento. I due fuggitivi sono stati bloccati dai carabinieri in via Duca degli Abruzzi. La posizione dei due giovani è al vaglio degli inquirenti. L’auto è stata portata in un’autorimessa per poi riconsegnata al legittimo proprietario.