Il senatore siciliano Nino Germanà è stato nominato commissario regionale della Lega in Sicilia. “Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini e la Lega per la fiducia riposta in me – dice il 48enne messinese -. Un incarico importante che sono onorato di ricoprire e per il quale garantisco sin da subito di lavorare sodo e senza sosta. Obiettivo è rendere la Lega sempre più protagonista in Sicilia, ascoltando costantemente la base”.