Nuovo mammografo per il Poliambulatorio di Lampedusa

Con ben quarantadue mammografie effettuate è stato reso operativo il nuovo mammografo (digitale diretto di ultima generazione) di cui è stato dotato il Poliambulatorio di Lampedusa. L’apparecchiatura è stata acquistata con fondi del Pnrr. Fa parte delle 515 prestazioni che l’equipe dell’Asp di Palermo (nella foto) ha svolto in occasione dell’Open day Itinerante a favore degli utenti del Poliambulatorio di Contrada Grecale, con la necessità di proseguire l’iniziativa oltre l’orario inizialmente previsto, per soddisfare la richiesta a conferma della validità di un’attività che riscontra un interesse sempre crescente da parte dei cittadini.

Per la prima volta è stato proposto nell’isola lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, attività assicurata dagli operatori del Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio. In 46 hanno effettuato il prelievo ematico per valutare eventuali infezioni da Hiv, epatite C o sifilide. Buono l’afflusso anche nell’area pediatrica degli screening visivo e logopedico, così come nello sportello amministrativo. Nell’ambito dei programmi di prevenzione oncologica, sono stati 43 gli esami (Pap Test e Hpv Test) dello screening del cervicocarcinoma, 61 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto).