Negata a detenuto la fecondazione assistita

Si sarebbe dovuto recare lunedì prossimo all’Unità di Medicina della Riproduzione di Sant’Agata Li Battiati, nel Catanese, per poter donare il liquido seminale alla moglie. La coppia è in cura per problemi di fertilità. Essendo detenuto ai domiciliari, aveva bisogno dell’autorizzazione della corte d’appello di Palermo per lasciare l’abitazione in cui deve scontare un anno e cinque mesi, pena residua di una condanna per tentato omicidio. Ma dai giudici palermitani è arrivato il no. “Non è una questione di salute”, hanno risposto i magistrati a Francesco Mazzè, 36 anni, recluso da 3 anni e 7 mesi.

“Una vicenda incomprensibile – commenta l’avvocato Raffaele Bonsignore, che difende Mazzè -. Così di fatto si impedisce a una coppia di avere figli”. Il penalista ha depositato oggi ai giudici della corte d’appello del capoluogo l’istanza in cui si chiedeva che al 37enne fosse consentito di raggiungere l’istituto che si trova in provincia di Catania. Alla richiesta era stato allegato il certificato rilasciato dai medici dell’Unità in cui si scriveva chiaramente che la prestazione si sarebbe dovuta svolgere lunedì prossimo e che la data era “indifferibile”. Ma per i magistrati, che hanno risposto a stretto giro, “l’evenienza prospettata non può annoverarsi tra quelle indispensabili di vita che soltanto possono legittimare l’allontanamento dell’imputato dagli arresti domiciliari, peraltro fuori Palermo e in quel di Catania, non trattandosi, infatti di una esigenza di salute in senso stretto, men che meno grave e urgente”.

Non la pensa così il legale dell’imputato, che sta valutando le forme per ricorrere contro la decisione. Difficilmente visti i tempi stretti della prestazione, però, la vicenda potrà risolversi positivamente per il suo assistito. Francesco Mazzè è finito sotto processo per aver colpito con un coltello un giovane, intervenuto per separarlo dal fratello con cui stava litigando. Un fatto grave che avrebbe potuto provocare la morte della persona offesa, ferita all’addome con tre coltellate. In primo grado i giudici l’hanno condannato a 9 anni. Il legale ha fatto ricorso in appello ottenendo uno ‘sconto’ di pena di 4 anni. L’imputato ne ha già scontati 3 e sette mesi.