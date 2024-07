SANTA VENERINA (CATANIA) – Tredici turisti stranieri che tornavano da un’escursione sull’Etna sono rimasti feriti in un incidente stradale a Santa Venerina. Erano su un minibus che si è schiantato contro un balcone a un piano rialzato. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona, uno è stato prelevato da un elicottero del 118. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente.