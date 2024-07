MARSALA (TRAPANI) – Francesco Fabrizio Venezia, cinquantenne di Marsala, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla statale 188 che collega Marsala a Salemi. L’auto è uscita fuori strada per cause in corso di accertamento. Venezia viaggiava da solo sulla sua Peugeot 307. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo dalle lamiere.