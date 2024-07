Imbratta targa, denunciato noto fotografo

CAPACI (PALERMO) – Il fotografo Antonio Vassallo diventato famoso per essere stato il primo ad arrivare sul luogo della strage di Capaci, è stato denunciato perché sorpreso mentre imbrattava la targa commemorativa del sindacato di Polizia Sap nel Giardino della Memoria, poco distante l’area in cui ci fu l’esplosione che uccise i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. I militari si trovavano appostati nel giardino e hanno sorpreso il fotografo mentre scriveva “falso” sopra la targa che, a suo dire, indica erroneamente il luogo in cui venne piazzato il tritolo. Il pennarello è stato sequestrato. “In Italia e anche a Capaci, quella strage ha segnato la vita a tanti. – spiega – Per me la memoria è fondamentale. Scrivere inesattezze in una targa messa lì da un sindacato di polizia è grave. Io accompagno centinaia di scolaresche in quei luoghi. I ragazzini sono preparati e sanno che è non quello il tunnel in cui la mafia ha piazzato il tritolo e restano disorientati”. “L’ho detto in tutti i modi, ma loro fanno finta di nulla. Per questo ho fatto questo gesto – spiega – In realtà il tunnel è un altro, ben più distante. Mi chiedo come, una prestigiosa realtà come il Sap, possa commettere tali errori”. “Da 32 anni scrivo sulla casina da cui è stato azionato il telecomando per innescare l’esplosione ‘No Mafia’ – aggiunge – Per quasi 20 anni ho imbrattato il guardrail in autostrada con la vernice rossa. Sono un imbrattatore seriale con un unico obbiettivo: raccontare quel 23 maggio