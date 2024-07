Il ponte non gli serve: lo Stretto su una fune

MESSINA – E’ tutto pronto per la sfida dello slackliner estone Jaan Roose, che domani tenterà di attraversare lo Stretto di Messina camminando su una ‘fettuccia’ larga appena 1,9 cm, sospesa a un’altezza di oltre 200 metri dalla superficie del mare. Oggi è stata predisposta la fune. L’atleta cercherà di battere il record mondiale affrontando un percorso di oltre 3,5 chilometri, la distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana.

La corda su cui Jaan camminerà sarà composta dall’insieme di tante fettucce legate tra loro e la slackline sarà composta in realtà da due corde distinte. La principale sarà quella tesa su cui l’atleta camminerà, la secondaria servirà unicamente da back-up, e dopo essere state assicurate sul versante calabrese, sono state trasportate in elicottero verso la costa siciliana. Qui un rocchetto tenditore assicurerà la giusta tensione alla fettuccia, realizzata in dyneema, una fibra sintetica di polietilene, che ha una resistenza analoga a quella dell’acciaio, ma anche la capacità di resistere a torsioni e piegamenti. L’impresa dell’atleta estone sarà trasmessa da Mediaset.