CATANIA – Ha provato a rubare due biciclette da un supermercato ma è stato bloccato dalla polizia di Catania. Il pregiudicato di 24 anni è stato notato in via Monsignor Secusio Bonaventura mentre tentava di nascondere all’interno di un cartone le bici che ancora avevano il cartello con il prezzo. Per paura di essere scoperto ha cercato di scappare in fretta, ma gli agenti sono arrivati in tempo per fermarlo.