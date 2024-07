Etna: turista muore durante escursione

Un turista statunitense che stava facendo una escursione lungo il sentiero del Cratere Silvestri Superiore, sul versante sud dell’Etna, è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato colto da un malore. Una squadra del soccorso alpino e speleologico siciliano, insieme al medico della locale guardia medica, ha raggiunto l’uomo nella zona impervia e scoscesa dove si trovava, mentre giungeva in volo l’eliambulanza del 118 dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il turista non c’è stato nulla da fare. Su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’uomo, privo di vita, è stato trasportato dai soccorritori fuori dalla zona impervia, nei locali del centro servizi del Rifugio Sapienza, per le successive procedure di trasferimento della salma.