Etna e Stromboli: spettacolo e disagi

Vulcani siciliani in agitazione: GUARDA LE FOTO. L’Etna in eruzione, con la copiosa caduta di cenere, ha portato alla chiusura dello scalo catanese di Fontanarossa con conseguenti disagi per i viaggiatori. Le immagini della ‘muntagna’ sono spettacolari.

Passando da un vulcano all’altro, alle Eolie è Stromboli show. La Guardia costiera, con motovedette, navi e mezzi aerei, è impegnata da ieri sull’isola sotto il coordinamento del Dipartimento Protezione Civile a tutela della sicurezza di residenti e turisti presenti sull’isola. “Mai come in queste ore il vulcano Stromboli è stato un sorvegliato speciale. Dopo l’elevazione ad allerta rossa e le conseguenti ordinanze adottate dal sindaco, abbiamo convocato per stamane un Comitato operativo presieduto dal capo dipartimento Fabrizio Curcio – ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci -. Nel pomeriggio ascolteremo anche la Commissione grandi rischi, nostro organo di consulenza, che si riunirà per una valutazione complessiva del fenomeno in atto. Sono in stretto contatto con il sindaco Riccardo Gullo che intanto sta verificando ogni puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal Piano di evacuazione nei casi di emergenza”.