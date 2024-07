RAGUSA – E’ entrato di notte in casa di una donna romena che vive nel Ragusano e mentre dormiva profondamente ha tentato di abusare di lei, ma le urla lo hanno fatto fuggire. E’ l’accusa contestata a un tunisino di 33 anni arrestato dalla polizia per violenza sessuale. L’aggressore è stato identificato tramite i sistemi di video sorveglianza. Durante una perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato gli indumenti che indossava la notte in questione.