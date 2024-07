Salvati due cani intrappolati tra le fiamme

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – I vigili del fuoco hanno salvato due cani rimasti imprigionati in un incendio divampato in un appartamento a Capo d’Orlando, nel Messinese. I due animali a causa dei fumi della combustione erano rimasti intossicati, uno dei due aveva perso conoscenza e non respirava più. I due animali sono stati messi in salvo e quello privo di sensi è stato rianimato con utilizzo di aria compressa e ossigeno. L’incendio, che ha interessato una sola camera, è stato domato. I due cani stanno bene. Bonificata e messa in sicurezza tutta l’area interessata.