“Dacci i soldi”: prendono a colpi di bottiglia l’auto

PALERMO – Hanno cercato di rapinare un automobilista che stava facendo benzina nel self service Eni in via Ernesto Basile a Palermo. Due giovani arrivati con lo scooter elettrico si sono fermati al distributore dove l’uomo, da solo in quel momento, stava rifornendo l’auto, e lo hanno minacciato di consegnare i soldi. L’uomo si è rifiutato è salito in auto e i due hanno raccolto alcune bottiglie di vetro e gli hanno provocato diversi danni alla vettura. La vittima dell’aggressione ha chiamato la polizia e presentato denuncia. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del distributore e stanno cercando gli autori.

In un altro episodio, sempre a Palermo, una turista spagnola in via Roma è stata minacciata da un uomo che ha cercato di portarle via il marsupio con dentro soldi, documenti e cellulari. Ha detto alla donna di essere armato. In soccorso della vittima sono arrivati altri turisti spagnoli della stessa comitiva e sono riusciti a fare fuggire l’aggressore. I turisti hanno chiamato gli agenti di polizia e presentato denuncia.