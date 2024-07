Clamoroso al Cibali: scovati chili di droga

CATANIA – Chili e chili di droga sono stati trovati dai carabinieri di Catania nel quartiere di Cibali all’interno di un vano tecnico di una palazzina di via Fava, vicino allo stadio Massimino. Da un po’ i militari avevano nel mirino quella zona: entrati nell’androne hanno percepito un inconfondibile odore; hanno raggiunto così il piano superiore dove c’era il locale tecnico del sottotetto, a uso comune dei residenti, chiuso da una porta priva però di serratura. Qui, dentro un foro praticato in un muro, hanno scovato 15 buste di plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di 11,5 kg e 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 764 grammi, contrassegnati da un particolare adesivo che rappresenta una sorta di “marchio di fabbrica” dell’organizzazione criminale che si occupata della produzione della sostanza stupefacente. In corso le indagini per risalire all’identità delle persone coinvolte nel traffico di droga.