Marco Chiarella saluta il Catania, ma non definitivamente. L’esterno d’attacco 21enne è stato ceduto in prestito al Rimini. Chiarella, che nella scorsa stagione in rossazzurro ha totalizzato 23 presenze e un gol in campionato e 6 presenze in Coppa Italia, due mesi fa aveva firmato il prolungamento di contratto sino al 2027 con il club etneo.