Catania, lo spazzacenere vien di notte: “Spostate le macchine”

Prosegue il piano di pulizia della cenere vulcanica a Catania. “Per evitare disagi alla cittadinanza e per tutelare la salute pubblica, le attività di spazzamento meccanizzato e manuale di strade e piazze sono state programmate nelle ore notturne”, dice il Comune. “Sono già circa duecento le strade, le piazze e gli spazi pubblici spazzati manualmente o mediante mezzi meccanici, poco meno di un terzo di quelli previsti. Milleduecento le tonnellate di cenere raccolta. Il completamento degli interventi è previsto nella prima decade di agosto”.

Per facilitare la rimozione delle cenere “è indispensabile non parcheggiare le auto nelle vie interessate dai lavori come da avviso. E’ stato infatti disposto un piano di divieti di sosta, con eventuale rimozione, validi dalle 4 alle 10 del mattino. come anche indicato dai cartelli posizionati anticipatamente nelle aree dei lavori”.

Gli interventi, dopo le attività della scorsa settimana in buona parte del centro storico e quelli di stasera in viale Vittorio Veneto, piazza Michelangelo, via Guastavo Vagliasindi, proseguiranno domani in viale Libertà, via Archimede, piazza Roma. Mercoledì 24 è la volta di viale Ruggero di Lauria, viale Artale Alagona, largo Vittime di Femminicidio, via del Rotolo, piazza Nettuno (lato via del Rotolo), piazza Mancini Battaglia; giovedì 25 via Vincenzo Giuffrida alta (da viale Odorico da Pordenone a viale Raffaele Sanzio), via Vitaliano Brancati, via Grassi Bertazzi; venerdì 26 via Sant’Euplio, via Cappuccini, piazza San Domenico, via Androne; sabato 27 largo Bordighera perimetro esterno, via Sassari (da via Amendola a viale Vittorio Veneto); lunedì 29 luglio in via Salvatore Tomaselli, via Lago di Nicito e piazza Santa Maria di Gesù.