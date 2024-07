CATANIA – I poliziotti catanesi hanno denunciato un pregiudicato di 47 anni per furto aggravato. Gli agenti, in seguito a una segnalazione, lo hanno beccato all’ingresso secondario dell’ex ospedale Vittorio Emanuele, in via Dionisio Marotta, intento a sistemare su un carrello tre reti elettrosaldate, una porta antincendio e diverse parti metalliche riconducibili a un impianto di aerazione, oggetti che aveva l’intenzione di rivendere in un centro di raccolta di materiali ferrosi.