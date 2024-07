Fino al 23 luglio alcune corsie di emergenza della A18 resteranno chiuse al traffico perché interessate da lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza. Nel dettaglio, sono state programmate: la chiusura al traffico della corsia di emergenza posta al km 3,035, in direzione Messina; la chiusura al traffico della corsia di emergenza posta al km 1,990, in direzione Catania; la chiusura al traffico della corsia di emergenza posta al km 0,328, in direzione Catania.