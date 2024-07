CATANIA – Un marocchino di 27 anni è stato denunciato a Catania dalla Polizia dopo un furto in un supermercato di viale Regina Margherita. Deve rispondere di furto aggravato. A chiamare gli agenti sono stati i dipendenti, che hanno bloccato l’uomo. Il direttore dell’esercizio commerciale ha formalizzato una denuncia nei confronti dell’uomo. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità dell’uomo sul territorio nazionale.