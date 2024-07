CATANIA – Due pusher, un 19enne di Gravina di Catania e un 18enne di Viagrande, stati arrestati a Catania dai carabinieri durante un’operazione in via Capo Passero. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. I militari hanno sequestrato loro 59 dosi di cocaina, 7 di marijuana, 150 euro in banconote di vario taglio e una ricestrasmittente. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti.