CALTAGIRONE – I poliziotti di Caltagirone hanno arrestato un uomo di 25 anni del calatino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, in zona Porta del Vento, hanno visto il giovane chiudere repentinamente il cofano dell’auto, mettendosi alla guida nel tentativo di allontanarsi. I poliziotti sono riusciti a fermarlo, trovando addosso al 25enne un porta tabacco con all’interno un bilancino di precisione e alcune banconote ritenute provento dell’attività di spaccio. L’uomo aveva anche 9 dosi di marijuana già suddivise con cellophane trasparente e pronte per lo spaccio. All’interno del veicolo, gli agenti hanno scoperto una busta con un chilo di marijuana, nascosta nel portabagagli. Il giovane è stato pertanto arrestato e accompagnato nel carcere di Caltagirone.