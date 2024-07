Alta pressione sul nostro Paese almeno fino al 10 agosto con temperature elevate e il ritorno del caldo africano. Per i meteorologi la situazione peggiore riguarderà la siccità estrema, specialmente al Sud: proprio le piogge infatti saranno la nota dolente dei prossimi 10-14 giorni in Sicilia. Per quanto riguarda le temperature entro domenica sono previsti 37-39 gradi al Centro Sud. Ma sarà entro la fine del mese che l’Italia sarà ‘infuocata’ di nuovo, ovunque.