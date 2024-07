RIO DE JANEIRO – Un aereo dell’Air Europe partito da Madrid e diretto a Montevideo, in Uruguay, è stato colpito da una turbolenza che ha provocato almeno 30 feriti nelle prime ore di stamani. A bordo 325 passeggeri. E’ stato effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Natal, in Brasile. Il volo era partito alle 23.55 (ora locale). Sette viaggiatori sono stati curati per ferite più serie e gli altri hanno riportato lesioni di minore entità.