PALERMO – Un 72enne è stato investito da un monopattino mentre passeggiava nella zona pedonale ai Quattro Canti. Nella zona pedonale dove non vengono rispettati i divieti i pedoni devono scansare bici, monopattini e scooter elettrici che sfrecciano senza alcun rispetto. L’uomo è finito in ospedale al Policlinico in gravi condizioni. I due che lo hanno investito sono fuggiti. La famiglia ha presentato denuncia.