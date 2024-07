ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri, in un negozio di telefonia di Acireale, hanno trovato un telefono cellulare Iphone 12 per il quale era stata presentata denuncia di furto poche ore prima. Il titolare del negozio, un 44enne catanese, non ha saputo dare spiegazioni ed è stato perciò denunciato per ricettazione.