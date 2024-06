Piogge continue al Centro Nord e temperature sotto la media, caldo fortissimo al Sud. Con punte di 40 gradi a Catania nel fine settimana. Da giovedì l’anticiclone nordafricano porterà una fiammata termica in tutta Italia. Per domenica sono previsti picchi di 42° a Siracusa, 40° a Catania e nel Materano, 39° a Bari, Caltanissetta, Lecce e Oristano, 38° nel resto di Sicilia e Puglia, 37° in Campania.