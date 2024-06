Un arsenale in casa

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano di 21 anni e sequestrato 4 armi da fuoco, tra cui una mitragliatrice, e sostanza stupefacente. I baschi verdi del gruppo pronto impiego durante un controllo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia hanno notato l’indagato allontanarsi frettolosamente non appena ha visto i finanzieri. E’ stato bloccato ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. In casa sono stati trovati involucri di cocaina e crack per 23 grammi e un deposito armi.

Una pistola mitragliatrice di fabbricazione americana Sites Spectre M4 calibro 9 Parabellum, classificata anche come arma da guerra, una pistola semiautomatica Colt calibro 45 e due revolver Smith & Wesson calibro 32 e 38, il tutto dotato delle relative cartucce, 250 in tutto, e 5 caricatori. Una delle pistole è stata rubata in un’abitazione un anno fa. Era di un palermitano che la deteneva regolarmente. Due revolver avevano la matricola abrasa. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto per spaccio e detenzione di armi.