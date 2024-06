CATANIA – Ha minacciato di colpire i passanti con una bottiglia di vetro, ma è stato prontamente bloccato dalla polizia di Catania. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in piazza Giovanni XXIII e ha visto come protagonista un 36enne di Malta, che ha molestato e minacciato senza motivo alcune persone presenti in piazza. Su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, in evidente stato di ebbrezza. Il 36enne è stato denunciato.