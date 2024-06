ACIREALE (CATANIA) – Una sedicenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri ad Acireale. E’ stata travolta da un’auto mentre era in via Salvatore Vigo. Con lei c’era un’altra persona che è rimasta illesa. La sedicenne è stata portata all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverata per forti traumi cranico e facciale. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Acireale.