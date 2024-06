Castello Ursino “liberato”: Trantino in sopralluogo

CATANIA – Prima giornata a Catania per l’isola pedonale di piazza Federico di Svevia e il nuovo piano viario delle vie adiacenti al Castello Ursino, il maniero federiciano di epoca medievale che in questa terza domenica di giugno si è presentato ai turisti finalmente libero dalla cintura di auto parcheggiate o in transito. L’area è stata presidiata dalla polizia municipale che ha impedito gli accessi delle auto nella zona interdetta alla viabilità e alla sosta. In mattinata si è dovuto procedere anche alla rimozione con il carro attrezzi di alcune auto rimaste parcheggiate nell’area pedonale.

Il sindaco Enrico Trantino stamattina si è recato nei pressi di Castello Ursino per un’ulteriore verifica dello stato dei luoghi e si è confrontato, ancora una volta, con alcuni residenti e commercianti che hanno sollecitato il primo cittadino per problematiche legate soprattutto alla sosta delle auto. Stasera il concerto con artisti catanesi che hanno offerto gratuitamente la loro esibizione artistica. Trantino ha annunciato che si svolgeranno anche altri eventi per rendere sempre più frequentata la zona. GUARDA LE FOTO

“E’ evidente a tutti – ha detto il sindaco – che la pedonalizzazione è un’operazione di capitale importanza per valorizzare la nostra storia per una nuova economia cittadina fondata sul valore dell’arte e della bellezza della nostra storia culturale, che avrà un periodo di gestazione che ci aiuterà a capire come trovare le soluzioni più idonee, come già accaduto per via Garibaldi, piazza Mazzini e piazza San Francesco D’Assisi. Voglio ricordare a tutti che fino a ieri in questo simbolo della nostra storia e identità regnavano incontrastati la sosta selvaggia e lo spregio a ogni regola di guida in sicurezza. La pedonalizzazione della piazza Federico di Svevia deve essere vissuta come un valore in più per la città, per chi ci abita e per gli operatori e sono sicuro che, come successo in tutte le aree pedonali, alla fine c’è sempre un ritorno positivo. Avremo tutto il periodo estivo per fare una valutazione compiuta e individuare eventuali correttivi da apportare”.

Per rendere più agevole la fruizione della vasta area pedonale di piazza Federico di Svevia, sono state determinate due zone: una con l’interdizione al traffico e alla sosta 24 ore su 24 e un’altra con la chiusura al traffico limitatamente alle ore serali e notturne nei giorni feriali, per l’intera giornata solo nei giorni festivi e le domeniche. L’amministrazione comunale ha riservato circa 400 posti auto nelle zone limitrofe (via Zurria, piazza Borsellino, via Plebiscito, piazza Vaccarini e l’area resa disponibile dall’Autorità Portuale con 145 posti aggiuntivi). Inoltre, l’Amts, garantirà nelle ore serali un bus navetta per collegare il parcheggio R1 di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini (79 stalli) con piazza Federico di Svevia.

Per disposizione della giunta Trantino, inoltre, l’attivazione del controllo telematico degli accessi con telecamere avverrà con l’installazione di otto varchi elettronici, con l’effettiva irrogazione delle sanzioni con l’ausilio dei video, però, solo a partire dal 16 luglio; in questo primo mese di pre-esercizio sarà costante il presidio della polizia municipale. Nell’area pedonale temporanea, cioè attiva solo in orari notturni, sono inseriti anche un centinaio di stalli di sosta: dalle ore 19 alle 7 dei giorni feriali e 0-24 dei giorni festivi, stalli di sosta riservati ai soli residenti; dalle ore 7 alle 19 dei giorni feriali è istituita la sosta oraria limitata a 30 minuti (disco orario) per tutti i veicoli a eccezione dei veicoli dei residenti che espongono il pass.

E’ affidato all’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A il servizio di rilascio, agli aventi diritto, dei pass di ingresso all’interno delle aree che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line su piattaforma web. E’ previsto, inoltre, in caso di avvenuto transito per necessità urgenti e non programmabili dei non aventi diritto, la possibilità di regolarizzare l’accesso tramite invio, entro le 48 ore successive al passaggio nell’area pedonale, all’indirizzo mail: [email protected] o accedendo alla piattaforma web di Amts.