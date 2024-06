Test di Medicina? A Palermo i più bravi d’Italia

Se l’edizione 2024 della classifica redatta annualmente dal Center World University Rankings (Cwur) non ha visto brillare le università siciliane, arriva adesso una rivincita sui migliori punteggi ottenuti dagli studenti che hanno effettuato lo scorso 28 maggio la prima sessione del test di ammissione al corso di laurea in Medicina. Sono, infatti, online i risultati e dal 10 giugno è possibile per gli aspiranti medici consultare il proprio punteggio sulla piattaforma Universitaly, attraverso il codice univoco, abbinato a ogni candidato. Per leggere la graduatoria definitiva, occorrerà invece attendere lo svolgimento anche della seconda sessione, in programma per il 30 luglio.

Tra gli atenei italiani svetta l’Università degli Studi di Palermo con una media di 52 punti mentre al quinto posto, dopo l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con 51,9, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 51,8, l’Università degli Studi di Salerno con 50,1, si piazza l’Università degli Studi di Catania con 49,8. Accademia dei Test della startup EdTech Futura, specializzata nella preparazione ai test di ammissione universitari, ha analizzato i punteggi anonimi, conseguiti dagli studenti e il punteggio medio ottenuto dai ben 62.279 aspiranti medici, dati Mur, è di 48 punti su 90.

Un altro primato di Palermo è quello di avere registrato il numero maggiore di studenti, ben 57, che ha preso il massimo dei punti. In coda alla classifica gli atenei sardi, dove è stata registrata la media di punteggi più bassa: 41,4 punti per l’Università degli studi di Sassari e 43,1 per l’Università degli studi di Cagliari.