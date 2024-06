SIRACUSA – I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno arrestato un catanese di 35 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo in contrada Targia, nella sua auto militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato un chilogrammo di marijuana e materiale per il confezionamento di dosi. Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato condotto nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.