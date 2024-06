Sicilia infuocata: roghi in tutta l’isola

Dodici incendi oggi in Sicilia in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile regionale. Tre sono divampati in provincia di Agrigento, due a Caltanissetta, due a Messina e uno a Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Nell’Agrigentino nel capoluogo, in contrada Fondacazzo, a Menfi in contrada Cavarretto, a Sambuca di Sicilia in contrada Misilbesi.

Nel Nisseno a Mazzarino in contrada Prato e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Mustogiunto. Nel Messinese uno nel capoluogo in contrada Portella Castanea e a Gaggi in contrada Cavallaro. Nel Catanese il rogo è divampato a Caltagirone in contrada le Sfere, mentre nel Palermitano a Belmonte Mezzagno in contrada Vasche San Salvatore, nel Siracusano a Pachino in contrada Abbeveratoio, nel Trapanese a Salemi in contrada Pioppo e nel Ragusano a Monterosso Almo in contrada Monte Casasia.