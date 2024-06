Se ne va ‘zu Peppe’, era stato nei campi di concentramento

MARETTIMO (TRAPANI) – E’ morto nella casa di uno dei suoi figli a Castellammare del Golfo il più anziano dell’isola di Marettimo, Giuseppe Bevilacqua, che il prossimo novembre avrebbe compiuto 101 anni. Veniva chiamato ‘zu Peppe’ dai marettimari, ma anche dai tanti turisti che, non appena arrivati sull’isola, lo conoscevano. “Non era un semplice arzillo centenario, era tutto sull’isola – spiega Vito Vaccaro, che cura il museo del mare a Marettimo -: era la memoria storica, il celebrante laico dell’antico rito di San Giuseppe, dell’alloggiate, della ‘ammitata’ dei Santi in piazza”. Durante la seconda guerra mondiale è stato prigioniero nei campi di concentramento e poi ha fatto rientro sull’isola di Marettimo dove vivevano i genitori. Nel 2019 il prefetto di Trapani gli ha consegnato la medaglia d’onore. La salma di Giuseppe Bevilacqua nei prossimi giorni farà rientro a Marettimo per essere tumulata nel cimitero dell’isola.