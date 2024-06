Riceve sms di aiuto dalla figlia, ma è una truffa

SIRACUSA – I poliziotti di Avola hanno denunciato un uomo di 28 anni, di origine pakistana, per truffa. Lo straniero ha inviato un sms ad un uomo spacciandosi per la figlia di

quest’ultimo e chiedendo dei soldi per una bolletta che doveva immediatamente pagare. L’uomo insospettitosi, non cadendo nel tranello, ha chiamato la figlia e, avendo compreso il tentativo di truffa nei suoi confronti, si è rivolto alla polizia.