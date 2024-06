Ribalta europea per la medicina sportiva ennese

Riconoscimento europeo per la medicina sportiva ennese. Gli specialisti Arcangelo Russo, Gianluca Costa e Francesco Pegreffi (nella foto) hanno infatti rappresentato l’ASP di Enna e l’Università Kore all’Isokinetic 2024, il Congresso Internazionale sul Calcio e la Medicina Sportiva, svoltosi a Madrid all’interno dello Stadio Civitas Metropolitano dell’Atletico de Madrid.

I tre professionisti hanno condiviso la loro esperienza nell’ambito della traumatologia sportiva, della medicina rigenerativa e della riabilitazione con medici, fisioterapisti, preparatori atletici, dirigenti della FIFA e dell’Atletico de Madrid).

“A Enna utilizziamo innovative tecniche di ricostruzione del legamento crociato anteriore per il trattamento delle lesioni sportive complesse” spiega Russo, che da anni collabora con Pier Paolo Mariani di Roma. “Il continuo aggiornamento – continua Costa – richiede studio e grandi sacrifici che si traducono in ottimi risultati per i nostri pazienti”.

“L’ottima chirurgia deve essere seguita, integrata e consolidata da eccellente riabilitazione associata alle nuove tecnologie e alle procedure di supplementazione e di medicina rigenerativa, così mi hanno insegnato all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – aggiunge Pegreffi – il risultato ottenuto non è solo merito nostro, ma anche dei colleghi, dei fisioterapisti, degli infermieri e di una Direzione Strategica che dialoga e agisce concretamente per l’ampliamento dei servizi e per la continua crescita della salute sul territorio”.