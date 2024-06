PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – La polizia di Priolo Gargallo ha arrestato un cinquantenne per detenzione ai fini dello spaccio e di coltivazione di sostanze stupefacenti. In una casa di campagna in contrada Mostringiano, dove l’arrestato è domiciliato, sono state trovate 40 piante di marijuana, per un totale di 9 chili, e altri 246 grammi conservati in due barattoli. Il cinquantenne è stato posto ai domiciliari.