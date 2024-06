LICATA – I finanzieri della sezione navale di Palermo hanno multato un sub catanese mentre pescava ricci nelle acque del porto di Licata. Sono stati sequestrati 5000 esemplari pescati violando il divieto di fermo biologico nei mesi di maggio e giugno. Il sub aveva un’imbarcazione da diporto. I ricci, dopo il parere favorevole rilasciato a seguito di visita dei veterinari dell’Asp, sono stati ributtati in mare.