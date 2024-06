Sabato prossimo al Teatro jolly di Palermo si terrà l’unica tappa siciliana del contest “Promuovi la tua musica”, un palcoscenico per talenti emergenti che, nei suoi numerosi passaggi per l’Italia, ogni anno ha già permesso a oltre 3.000 artisti di esibirsi dal vivo davanti a una giuria di esperti del settore discografico-musicale. Il tour itinerante è prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce e patrocinato dal Comune di Palermo. L’ingresso in teatro è gratuito.