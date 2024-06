PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo per tentativo di furto due persone, tra cui un minorenne, che la notte scorsa stavano rubando, insieme con due complici riusciti a fuggire, 18 batterie in un deposito ferroviario. Gli arrestati sono un 30enne e un ragazzo di 16 anni. Le batterie sono state restituite al personale di Rfi. Durante l’arresto il minorenne ha danneggiato una vettura di servizio e per questo è anche stato denunciato anche per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato.