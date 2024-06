PALERMO – Furto nella scuola Raffaello Sanzio in via Deodato, a Palermo. I ladri hanno portato via strumenti musicali e un impianto di amplificazione e hanno svuotato gli estintori nelle aule del plesso scolastico. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.