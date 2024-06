PALERMO – Incidente stradale a Palermo la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti: una macchina con due giovani a bordo si è ribaltata. Sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area visto che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante uscito dall’auto.