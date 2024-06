Lavori in autostrada sulla Catania-Siracusa

Dal 10 al 13 giugno, l’autostrada “Catania-Siracusa” sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11,000, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 16:00. Inoltre, giovedì 13 giugno, sempre l’autostrada “Catania-Siracusa” sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11,000, nella fascia oraria pomeridiana e serale, dalle 16:00 alle 24:00. I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell’autostrada. Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto.

Dalle ore 9:00 di domenica 9 fino alle 19:00 del 30 giugno, sulla strada statale 192 “Della Valle Del Dittaino” verranno mantenute alcune limitazioni al traffico: non sarà consentito il sorpasso di autoveicoli e sarà posto un limite di velocità pari a 30Km/h, nel tratto compreso tra i km 61,350 e 61,850. Il provvedimento si rende necessario per l’esecuzione in sicurezza di lavori sulla banchina presente nel tratto sopraccitato. In loco verrà apposta la segnaletica per la regolarizzazione del traffico veicolare.