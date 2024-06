Un 44enne di Mascali, Rosario Cardillo, è morto in un incidente a Gaggi, nel Messinese. Con la moto stava percorrendo la statale 185 al centro del paese, all’incrocio tra via Regina Margherita e via Roma, diretto verso Graniti, quando si è scontrato con una macchina. Portato all’ospedale di Taormina in arresto cardiaco, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Gravemente ferita la donna di Gaggi che guidava l’auto: nello stesso ospedale le è stata asportata la milza e ora non è in pericolo di vita.